19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları kıtalar arası elemeleri ile 23 Ağustos-8 Eylül'de Polonya, Macaristan, Slovakya ve Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor.
Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde bir gün tek bir gün çift antreman yapan milli sporcular, yükselen form grafikleriyle ve neşeli halleriyle dikkati çekiyor.
İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek olan milli takım, 23 Temmuz'da İtalya'da bu ülkenin milli takımı ile ikili kampın ardından 3 hazırlık karşılaşması yapacak.
Başantrenör Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada, İzmir'de iki önemli turnuvaya hazırlandıklarını söyledi.
Milli oyuncuların yoğun bir kamp dönemi geçirdiğine işaret eden Guidetti, şöyle konuştu:
"İlk hedefimiz olimpiyat elemesini geçmek. Avrupa'da nerede olduğumuzu biliyoruz ancak madalya kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için umudumuz ve tutkumuz mevcut. Grubumuzdaki Almanya çok güçlü bir ekip, Çin zaten son olimpiyat şampiyonu. Çekya da Challenge Kupası'nı kazanarak geldi. Üç rakibimiz de çok ciddi olduğu için bu maçlar çok zor geçecektir."
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler arasında Türkiye'nin bulunmasının önemine değinen Guidetti, "Saha ve seyirci üstünlüğünü en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Taraftarlarımız daha önce Ankara'da oynadığımız maçlarda tribünleri doldurarak bizi yalnız bırakmadı. Avrupa Şampiyonası çok önemli ve onların mutlaka desteğine ihtiyacımız var. Umarım taraftarımızın da desteğiyle daha güzel işlere imza atarız." değerlendirmesini yaptı.
"BURADA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"
Milli oyuncu Ebrar Karakurt, hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, turnuvalarda başarılı olup Türk halkına büyük bir gurur yaşatmak istediklerini dile getirdi.
Ay-yıldızlı formayı giymenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan 19 yaşındaki voleybolcu, "Küçük yaşlarda televizyonlarda 'Filenin Sultanları' reklamlarını izliyordum. Hayalim milli takımda yer alıp büyük işler yapmaktı. Şu an burada olduğuma inanamıyorum." ifadelerini kullandı.
Meliha İsmailoğlu da takım olarak çok önemli 2 turnuvaya hazırlandıklarını aktardı.
Olimpiyat elemelerinin çok zorlu geçeceğini vurgulayan 25 yaşındaki sporcu, "Olimpiyat elemelerinde 3 önemli maçımız olacak. Daha sonra ülkemizde de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bir önceki şampiyonada takımımız madalyayla döndü. Çok güzel bir mücadele vererek iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
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