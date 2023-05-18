Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanda pasörler Buse Ünal, Sıla Çalışkan, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Ayçin Akyol, Zeynep Sude Demirel, Aslı Kalaç, pasör çaprazları Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, smaçörler İlkin Aydın, Meliha Diken, Neriman Özsoy ve liberolar Gizem Örge ile Melis Yılmaz yer aldı.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftasında da 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

16 takımın yer alacağı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington kentinde düzenlenecek.