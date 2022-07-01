A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Milletler Ligi’nin 3. hafta karşılaşmaları Kanada'nın Calgary kentinde oynanıyor.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında yarın TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak.,

Salon: Calgary

Hakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Perez Perez Lourdes (Küba)

Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu (Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Sıla Çalışkan)

Hollanda: Plak, Bongaerts, Baijens, Jasper, Timmerman, Buijs, (Dambrink, Knollema, Schoot, Savelkoel, Reesink, Korevaar, Lohuis)

Setler: 25-23, 25-11, 25-21