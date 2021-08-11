Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde tam kadro hazırlıklarına başladı.

Millilerin 15 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.