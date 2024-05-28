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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar elde etmek istiyor - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, yeni başarılar elde etmek istiyor

        A Milli Kadın Futbol Takımı sporcuları, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:54
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        Kadın Milli Takımı yeni başarılar hedefliyor!
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'nde 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan’la Erzincan’da karşılaşacak.

        Maç öncesi Erzincan’da kampa giren milli sporcular, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

        Milli futbolcu Zeynep Kerimoğlu, elde ettikleri başarıları sürdürmek istediklerini söyledi.

        "AZERBAYCAN MAÇINI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

        Azerbaycan karşılaşmasını galibiyetle tamamlamak istediklerini ifade eden Kerimoğlu, şunları kaydetti:

        "Aslında bizim için her maçın değeri ve önemi çok fazla. Azerbaycan maçını sakatlık yaşamadan en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Tüm Erzincan halkını maça davet ediyoruz. Seyircinin bize vereceği destekten güç alacağız. C Ligi'nde gösterdiğimiz başarıyı B Ligi'nde de göstermek istiyoruz ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Kampta şu an hiçbir problemimiz yok, her şey çok iyi gidiyor. Takım olarak zaten birlikte çok fazla bulunduk."

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        KALECİ GAMZE YAMAN: "HEDEFİMİZ, DÜNYADA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMAK"

        Takımın kalecisi Gamze Yaman ise arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum sağladıklarını anlattı.

        Azerbaycan maçı için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Yaman, "Kampta çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Zaten Necla hocamız, teknik ekibimiz, her şeyi en ayrıntısına kadar öğretiyor ve gösteriyor. 31 Mayıs’ta Erzincan halkının desteğine çok ihtiyacımız var. 31 Mayıs’ta Erzincan’ı Azerbaycan'la olan maçına bekliyoruz. Her maç bizim için zor. Maçlar arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Kolay ya da zor diye ayırmıyoruz. Adım adım gidiyoruz. Önümüzdeki Azerbaycan maçına odaklanmış durumdayız. Hedefimiz tabii ki A Ligi'ne yükselmek ve kadın futbolunda dünyada büyük başarılara imza atmak." diye konuştu.

        Takımın golcülerinden Yağmur Uraz da Azerbaycan maçında en büyük güçlerinin taraftarlar olacağını belirtti.

        Kentteki stadı çok beğendiklerini vurgulayan Uraz, "Erzincan'da tarihte ilk kez bir milli maç oynanacak. Bu maçın da bize nasip olması sebebiyle açıkçası mutlu ve heyecanlıyız. Taraftarları mutlak suretle tribüne bekliyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımız için biz sahada, onlar tribünde mücadele edeceğiz. Azerbaycan'ı burada yenip, Bakü'ye daha da motive bir şekilde gitmek istiyoruz. Erzincan halkı bizi yalnız bırakmayacaktır. Kendilerine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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