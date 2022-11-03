A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 12 ve 15 Kasım tarihlerinde Antalya'da Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.



6 Kasım Pazar günü Antalya'da toplanacak olan millilerde aday kadroya davet edilen isimler şöyle;



KALECİLER: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Senem Pınar Özer (Hatayspor)



DEFANS: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), İpek Kaya (ASJ Soyaux Charente), Kezban Tağ (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Ece Tekmen (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Fenerbahçe A.Ş.)



ORTA SAHA: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe A.Ş.), Büşra Kuru (SC Sand), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe A.Ş.), Beyza Kara (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (ALG Spor), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Miray Cin (MSV Duisburg), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)



FORVET: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)