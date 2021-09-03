Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fatih Vatanspor), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone )

Defans: Gülbin Hız, Medine Erkan, Kezban Tağ, Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen)

Orta saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ecem Cümert, Miray Cin (MSV Duisburg), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1)

Forvet: Melike Öztürk, Yağmur Uraz (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlikspor)