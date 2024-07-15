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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup son maçında yarın oynayacağı Macaristan mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:31 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:31
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        Kadın Milliler, Macaristan maçına hazır!
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        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Macaristan mücadelesinin hazırlıklarını Alcufer Stadyumu'nda bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmana dinamik ısınma ile başlayan Milliler, hücum, savunma ve duran toplar üzerine çalışmalar yaptı.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma düzenledi. Ay-yıldızlılar, antrenman öncesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına takım halinde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. 1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul'da geri düşmesine rağmen Macaristan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, Erzincan'da Azerbaycan'ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 5. maçında İsviçre'ye Kocaeli'de 2-0 mağlup olmuştu. Macaristan karşısında alınacak en az 1 puan, Milli Takımı play-off'lara taşıyacak.

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