İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Tilbe Şenyürek'in üst düzey performansıyla oyuna ağırlığını koyan A Milli Takım, 19. dakikada 41-40 öne geçti ve soyunma odasına 48-46 üstün gitti. Tilbe Şenyürek, maçın ilk yarısında 22 sayı kaydetti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Perşembe günü Çekya, 26 Mayıs Cuma günü Letonya ve 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile hazırlık maçı yapacak.

Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen A Milli Takım, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan ay-yıldızlı takım, yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımazken, hücumda da Meltem Yıldızhan ile skor bularak son çeyreğe 67-54 önde girdi.