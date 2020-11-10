Milliler, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda günü çift antrenmanla değerlendirdi.

A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla sabah antrenmanı öncesinde bir seremoni yaptı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, Türk bayrağı ile de poz verdi.