A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 3 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sırbistan ise 6 puanla zirvede bulunuyor.