FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran 2021'de Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda yer alabilmek için eleme karşılaşmalarında mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Sırbistan ile başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

Türkiye, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını oynamak üzere Mersin'e geçecek. Milliler, 17 Kasım Pazar günü Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.