Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran'a kadar sürecek kamp çalışmaları için geldiği Bolu Dağı'ndaki bir otelde, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan milliler, daha sonra topla çalışma yaptı.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümit Milli Takım'da oynayanlar ve ligde form grafiği yüksek olanları görmek istedikleri için yeni oyuncularla kampa başladıklarını bildirdi.
Kamp kadrosunda, milli takım havuzu içinde buraya çağırmadıkları ancak yeteneklerinden emin oldukları çok özel oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Yıldızoğlu, "İnşallah milli takımları yine eskisi gibi Avrupa sahnesinde kürsü mücadelesi veren kadrolar haline getirmek için kampa başlangıç yaptık. Bu kampın ardından İstanbul'a gideceğiz. Buradaki antrenmanlarımızda hücum ve savunma stratejimizi gözden geçirdikten sonra Sırbistan'a gideceğiz. Ardından İstanbul'da Japonya ile ikili temas maçlarımız olacak. Temel amacımız, buradaki hazırlık kampında tekrar Avrupa arenasına çıkış yapan Türk Kadın Milli Takımı'nın izlerini ortaya çıkartmak." diye konuştu.
Oyuncu gruplarına çok güvendiklerini dile getiren Yıldızoğlu, kampta olanlarla dışarıda kalanların güçlü bir milli takımı havuzu oluşturduğunu anlattı.
Yıldızoğlu, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda, Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele edecek milli takımı yeniden ortaya çıkartmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.
GENÇ BASKETBOLCULAR ENTEGRE EDİLECEK
A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, kampa 14 sporcu ile başladıklarını belirtti.
20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularının da Bolu kampına katıldığını ifade eden Horasan, şu görüşlerini aktardı:
"Daha gençlerin de entegre olduğu, takımımıza önümüzdeki dönemde eklenebilecek, tecrübeli oyuncularımızın yanına gençleri monte edebileceğimiz, adımlarımızı nasıl atabileceğimizi göreceğimiz bir kamp dönemi geçecek. Bugün yeni başlıyoruz. Hedeflediğimiz şeyleri yerine getirebileceğimiz başarılı bir kamp dönemi geçmesini umuyoruz. 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gitme adına önemli bir hazırlık kampını bitirmeyi amaçlıyoruz. Kampımızda çift antrenmanlarımız da olacak. Teknik ekibimizin planları kapsamında kuvvet çalışmalarımız da olacak. Antrenmanların yoğunluğuna göre teknik ekibimiz bunları değerlendirip, ona göre bir program çıkaracak."
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan milli takım; Polonya, Slovenya ve Arnavutluk ile mücadele ediyor. Gruptaki ilk 2 maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, lider durumda yer alıyor.
Elemelerin ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yenen milli takım, ikinci karşılaşmada ise Polonya'yı Kocaeli'de 52-41 mağlup etti. Milliler, 24 Kasım'da Arnavutluk, 27 Kasım'da ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Elemelerde 8'i dörtlü, 2'si ise üçlü olmak üzere 10 grupta 38 takım yer alıyor. Ev sahibi ülkeler İsrail ve Slovenya'nın doğrudan katılacağı organizasyonda 10 grup birincisi ve 4 en iyi grup ikincisi bulunacak. Dört takımın yer aldığı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçların sonucu dikkate alınmayacak.
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