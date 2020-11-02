İstanbul’un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek müsabakalarda A Kadın Milli Takımı'nın 12 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Arnavutluk ve 14 Kasım Cumartesi günü de saat 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya geleceği karşılaşmaların aday kadroları belli oldu. Ay-Yıldızlıların ada kadrosu şu şekilde:

Melis Gülcan (Bellona Kayseri Basketbol)

Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol)

Tilbe Şenyürek (Botaş)

Işıl Alben (Botaş)

Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi)

Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Sevgi Uzun (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray)

Cansu Köksal (Galatasaray)

Meltem Yıldızhan (Galatasaray)

Derin Yaya (Hatay BŞB)

Gizem Başaran (Hatay BŞB)

Kübra Erat (İzmit Belediyespor)

Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın)

Kuanitra Holingsvorth (Takımı yok)

Merve Aydin (CB Al-Qazeres Extremadura / İspanya)