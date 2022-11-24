A Milli Takım'da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Alperi Onar 15 ve Tuğçe Canıtez ile Pelin Bilgiç 14'er sayıyla mücadeleyi noktaladı. Arnavutluk'ta ise Ebi Dishnica 7 sayıyla oynadı.

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