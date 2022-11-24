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A Milli Kadın Basketbol Takımı 96 sayı fark attı!

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk'u 140-44'lük skorla mağlup etti

Giriş: 24.11.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Basketbol Takımı 96 sayı fark attı! -Basketbol haberleri
DHA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Arnavutluk ile karşılaştı. Milli Takımımız maçı 140-44 kazandı.

Mersin Servet Tazegün Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Milliler, Arnavutluk karşısında ilk yarıyı 74-16 önde tamamladı.

A Milli Takım'da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Alperi Onar 15 ve Tuğçe Canıtez ile Pelin Bilgiç 14'er sayıyla mücadeleyi noktaladı. Arnavutluk'ta ise Ebi Dishnica 7 sayıyla oynadı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki dördüncü maçında 27 Kasım Pazar günü Slovenya'yı konuk edecek.

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