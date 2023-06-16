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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık!

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Tilbe Şenyürek'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Giriş: 16.06.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık!
AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Sırbistan ile oynadığı maçta sakatlanan Tilbe Şenyürek'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan maçının ardından kontrolleri yapılan ve sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tilbe Şenyürek'in Avrupa Şampiyonası'nda kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz." denildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 yenilmişti.

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