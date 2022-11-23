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Haberler Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk'u konuk edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın Arnavutluk'u ağırlayacak.

Giriş: 23.11.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk'u konuk edecek

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayımlanacak.

D Grubu'nda Slovenya'yı 78-62 ve Polonya'yı 52-41 yenen milliler, iki galibiyetle zirvede yer aldı.

Ay-yıldızlılar, grubun 4. maçında ise 27 Kasım Pazar günü Slovenya'yı konuk edecek. Türkiye, 9 ve 12 Şubat 2023'te de Polonya ve Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk sırayı alan 10 takım ve en iyi 4 grup ikincisi, şampiyonaya katılma hakkı kazanacak. İsrail ve Slovenya'nın ev sahibi olarak doğrudan katılacağı FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 15-25 Haziran 2023'te düzenlenecek.

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