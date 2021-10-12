A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Riga'daki Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 11.00'de hareket eden ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için G Grubu'nda son iki maçında sırasıyla evinde Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.