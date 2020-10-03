Hazırlık maçında Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarından itibaren toplanmaya başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu maçlar için aday kadroya davet edilen oyuncular, yarından itibaren Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.
Milli takım, Almanya ile oynayacağı özel karşılaşma için 6 Ekim Salı günü Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Köln kentine gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da Köln Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Almanya maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.
Almanya-Türkiye karşılaşması, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, bu maçın ardından hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek. Milli takım kafilesi, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim'de Moskova'ya gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı Dinamo Merkez Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.
Türkiye, 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te Rusya'ya konuk olacak.
Rusya karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.
Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla Sırbistan maçı öncesinde 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, son antrenmanını da tesislerde saat 18.30'da yapacak.
A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.
ADAY KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Nazım Sangare (Fenerbahçe),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Hakan Çalhanoğlu (Milan),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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