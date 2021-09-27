Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile yardımcı antrenörlük için üçer yıllık sözleşme imzalandı.
Kuntz'un yardımcılarından 1981 doğumlu Kenan Koçak, SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Futbolculuk hayatında DSV Leoben, Austria Salzburg (RB Salzburg] ve teknik direktörlüğünü Kuntz'un yaptığı Mannheim'da forma giydi.
İlk antrenörlük deneyimini 2009-2010'da Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımını çalıştırdı. Daha sonra 3 sezon SV Waldhof Mannheim'ın başına geçen Koçak, Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen ve Hannover 96'da görev yaptı.
SC Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışan Lichte, daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2011-2012 sezonunda St. Pauli'de aynı görevde bulunan Lichte, 2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014-2015 sezonunda Hannover 96'da farklı dönemlerde A takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev alan Lichte, FSV Mainz 05'te 2020'de teknik direktör olarak çalıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!