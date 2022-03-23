DHA

A Milli Takım, zorlu karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı Dragao Stadyumu´nda gerçekleştirdi. Antrenman öncesi sahada toplu fotoğraf çektiren A Milli Takım, ardından antrenmana başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları yapılırken idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği öğrenildi. Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1´inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da takip etti.

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu´nun tribünlere Portekiz bayrakları yerleştirdiği görüldü. Karşılaşma yarın Dragao Stadyumu´nda TSİ 22.45´te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert´in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak.