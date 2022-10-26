

A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki özel maçlarının oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri belli oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre; A Millîlerin 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım´da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00´de başlayacak.



Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Millî Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Millî Takım ile buluşacak. A Millî Takım, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu´nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti.



İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Millî Takım, 8 Haziran 1960´da Ankara 19 Mayıs Stadı´nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millîler, Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.