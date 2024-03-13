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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi son rakibi Polonya! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi son rakibi Polonya!

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:06
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        EURO 2024 öncesi son rakip Polonya!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesinde son provasında Polonya ile karşılaşacak.

        Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak.

        EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve mililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan A Milli Takım, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı, 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

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        2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası finallerinde yer alan Polonya, 2008 yılından beri organize edilen tüm Avrupa şampiyonlarında mücadele etti.

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiremediği için doğrudan finallere kalamayan Doğu Avrupa ülkesi, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği derece ile play-off maçları üzerinden final vizesi almaya çalışacak. Estonya ile 21 Mart'ta play-off yarı final maçında karşılaşacak Polonya, bu maçta rakibine üstünlük sağlaması halinde Galler-Finlandiya müsabakasının galibiyle final oynayacak.

        Türkiye, EURO 2024 finallerine hazırlık çerçevesinde ikisi mart, ikisi de Haziran ayında olmak üzere toplam dört özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak 22 Mart'ta Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Millilerin, 26 Mart'taki rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.

        A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek

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