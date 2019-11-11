11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu.
İdman öncesi Şenol Güneş, futbolcular ile saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplatının ardından futbolcular ve teknik ekip, takım fotoğrafı çektirdi.
Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz da fotoğraf çekiminin ardından salonda çalışmak için sahadan ayrıldı.
Kulüplerinde maçlarını dün oynayan Mert Günok, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Efecan Karaca, Sinan Bolat ve Uğurcan Çakır ise takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Ümit Milli Takım'dan kadroya dahil edilen Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır da idmanda yer aldı.
Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, üç takım halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.
A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam geçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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