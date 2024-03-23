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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı

        A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 01:26 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:26
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        Milliler, Montella ile ilk kez kaybetti!
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        2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta, rakibine 1-0 mağlup oldu.

        Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı.

        Montella yönetiminde 4 maça çıkan Türkiye, 5. maçında yenilgiyle tanıştı. Milli takım, İtalyan İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

        Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

        Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        Milli takım, ayrıca 2024 yılında oynadığı ilk maçı da kaybetmiş oldu.

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