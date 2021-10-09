DHA

Saat 15.30 dolaylarında İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Riga'ya hareket eden kafile, saat 18:10 dolaylarında şehre iniş yaptı. Milli kafile daha sonra otobüs ile konaklayacağı otele hareket etti.

Letonya - Türkiye karşılaşması 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.