Milli futbolcular, konaklanan otelin yakınındaki parkta yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Letonyalıların yürüyüş sırasında milli oyuncuların fotoğraflarını çektiği görüldü.

Letonya-Türkiye karşılaşması başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.