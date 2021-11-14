2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye gitti.

Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket etti.

A Milli Takım, maçın hazırlıklarını da yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.