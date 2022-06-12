UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında dün deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Litvanya müsabakası için özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Konaklayacağı otele geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya maçının hazırlıklarına bugün Gürsel Aksel Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.