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A Milli Futbol Takımı, Japonya ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentinde Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Giriş: 29.06.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Futbol Takımı, Japonya ile özel maçta karşılaşacak
DHA

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanacak müsabakanın başlama saati daha sonra açıklanacak.

Türkiye ile Japonya, A Millî düzeyde daha önce biri özel, diğeri resmî olmak üzere toplam iki kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasında ilk kez 15 Haziran 1997 tarihinde Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galibiyetle ayrılırken, A Milli Futbol Takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktığı 2002 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'yı aynı skorla saf dışı bıraktı.

FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan Japonya, Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Ay-Yıldızlılar, Japonya mücadelesi öncesinde 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek. Rakip takım Japonya ise, 9 Eylül'de Wolfsburg kentinde oynanacak özel maçta Almanya'ya misafir olacak.

A Millî Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 4 maçta topladığı 9 puanla maç fazlasıyla puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

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