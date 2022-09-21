UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 4 maçta milliler, 4 galibiyetle aldığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lüksemburg ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım, grupta oynadığı 4 müsabakada rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesini gole kapattı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yenilgisiz yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı'nın, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte bir üst lige yükselme şansı bulunuyor. Milliler bu müsabakadan en az 1 puan alması durumunda grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne çıkmayı garantileyecek.
9. randevu
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler söz konusu maçlarda sahadan 7 kez galip ayrıldı. Lüksemburg ise 1 kez kazanabildi. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. İki takım daha önce grubun dördüncü mücadelesinde rakip oldu ve milliler deplasmandaki maçta 2-0 galip geldi.
Milliler 609. maçına çıkacak
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihindeki 609. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 331'i resmi, 277’si özel olmak üzere toplamda 608 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 234 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 824 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gole engel olamadı.
Stefan Kuntz’un 11. sınavı
A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 10 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.
Tobias Stieler düdük çalacak
A Milli Futbol Takımı ile Lüksemburg arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)
Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!