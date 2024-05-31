EURO 2024'e katılacak olan A Milli Futbol Takımı'na uğurlama yemeği düzenlendi

TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı için uğurlama yemeği düzenledi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve A Milli Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlenen firmaların üst düzey yöneticileri yer aldı.

Yemek öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "A Millî Futbol Takımımızın birbirinden değerli, birbirinden özel futbolcuları, teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ve birbirinden değerli insanlardan oluşan teknik ekibimiz, A Millî Takımımıza hizmet veren tüm değerli profesyonellerimiz, Türk futbolunun ve A Millî Futbol Takımımızın destekçisi birbirinden değerli sponsorlarımızın yöneticileri, TFF Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve değerli profesyonellerimiz, bu çok özel davete hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanan, Avrupa'nın en genç ve değerli millî takımlarından A Millî Futbol Takımımızı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na uğurlamak için bir araya geldik. Biliyorsunuz her sponsorluk lansmanında altını çiziyorum, çizmeye de devam edeceğim. Biz sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeğimiz olan millî takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı. Sektörlerinde ülkemizin ve dünyanın lideri olan birbirinden değerli sponsorlarımıza, Türk futboluna kattıkları değer için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ailemize yeni katılan sponsorlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarımızın EURO 2024 boyunca A Milli Futbol Takımı'na vereceği desteğin önemine değinen Başkan Büyükekşi, "Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için çok farklı bir turnuva olacak. Tüm Avrupa'dan, Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Başta Almanya'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan ve Belçika'dan olmak üzere Avrupa'nın her yerinden gurbetçi vatandaşlarımız hasretle A Millî Futbol Takımımızı bekliyorlar. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçen A Millî Futbol Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu çıkışının devam edeceğine inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Montella geniş kadromuzu açıkladı ve takımımızı kampa aldı. Kulüplerinde sezonu tamamlayan millî futbolcularımız da kampa katılıyorlar. Haziran başında deplasmanda İtalya ve Polonya ile maçlar yaparak EURO 2024 hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"EURO 2032'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAK MİLLÎ TAKIMIMIZIN TEMELLERİNİ ATTIK"

A Millî Takımımızdan beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak millî takımımızın temellerini attık. Avrupa'nın en genç ve değerli millî takımlarından birisinin temellerini atarken alt yaş gruplarındaki millî takımlarımızla da yakından ilgileniyoruz. Ayrıca Avrupa'da forma giydikleri kulüplerinde şampiyon olan millî oyuncularımız Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nu ve Yunus Akgün'ü bir kez daha tebrik ediyorum. Biliyorsunuz geçen sene İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Şampiyonlar Ligi Finali'nde millî takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Inter kaptanı olarak finale çıkmıştı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi Finali'ne iki Türk oyuncumuz çıkacak. Arda Güler Real Madrid, Salih Özcan Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkacaklar. Böylece Şampiyonlar Ligi kupası, bir millî oyuncumuzun elinde havaya kalkacak. Şimdiden iki millî futbolcumuza da başarılar dilerim." dedi.

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"GÜLE GÜLE GİDİN, TÜM TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN İNŞALLAH"

A Milli Futbol Takımı'nın büyük başarılar yakalayacağına olan inancını dile getiren Başkan Büyükekşi, "A Millî Takımımızın değerli sporcuları, sizler taşıdığınız ay-yıldızlı formanın sorumluluğunun farkında, tüm Türkiye'nin göz bebeği olan, çok özel sporcularsınız. Her biriniz bizim için çok özelsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak başarılarınızın yükselerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürün inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. En büyük Türkiye!" diyerek sözlerini noktaladı.

KOLPA GRUBU VE DOĞU DEMİRKOL GECEDE SAHNE ALDI

Yemek sırasında küçük bir konser veren Kolpa grubu, en sevilen şarkılarını milli takım için seslendirdi. Yemeğin ardından sahneye çıkan Doğu Demirkol ise sergilediği kısa performansta esprileriyle geceye renk kattı.