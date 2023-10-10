A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Futbol Takımı'nın sabah antrenmanı saat 10.30'da başlayarak iki grup halinde gerçekleştirilirken, her iki grup da video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında sahaya geçti. Sahada ise ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Akşam saat 17.00'de başlayan ikinci antrenmanda ise yine video görüntüleri eşliğindeki taktiksel hazırlığın ardından sahaya geçilirken, sahada ise neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından 5'e 2 çalışmasını takiben taktiksel çalışmalar ve maç yapıldı.

Dünkü antrenmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Orkun Kökçü ve seyahat programı nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa katılan Rıdvan Yılmaz bugünkü antrenmanlarda yer alırken, sakatlığı devam eden Yusuf Sarı çalışmalara katılmadı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder de kampı ziyaret etti ve idmanı izledi. A Milli Futbol Takımı, yarın saat 10.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Hırvatistan maçının hazırlıklarına devam edecek. Milli takım saat 15.00'te ise İstanbul Havalimanı'ndan Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek.