        A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında yarın Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:31
        Bizim Çocuklar, Gürcistan hazırlıklarını tamamladı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

        İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Aktan ve Mustafa Temel Bozbağ ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

        Teknik direktör Montella, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

        Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, iki grup halinde top kapma idmanıyla devam etti.

        Futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde Gürcistan maçının taktiği üzerine çalıştı.

        Milliler, bu akşam kara yoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ye gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

