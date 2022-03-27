Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip günün ilk idmanında kuvvet çalışmaları yaparken, akşam antrenmanını ise İttifak Holding Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanda hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durulurken, antrenman taktik maçla sona erdi.
Hafif sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı bugünkü antrenmana katılmadı.
ÖZGÖKÇEN'DEN MİLLİLERE ZİYARET
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, antrenman öncesi milli takımlardan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.
İtalya karşısında ay-yıldızlı ekibe başarılar dileyen Özgökçen, Altıntop ve Kuntz'a isimlerine özel hazırlanmış Konyaspor forması hediye ederken, Altıntop da Özgökçen'e imzalı milli takım forması verdi.
Milli takımın Konya'da olmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyleyen Fatih Özgökçen, "Her zaman takımımızı Konya'da ağırlamak isteriz. Konya ve stadyumumuz, milli takım için hep uğurlu olmuştur." dedi. Stefan Kuntz ise Özgökçen'e "Konya'nın uğurunu ben de duydum. Umarım bunu salı günü görürüz." diye karşılık verdi.
Özgökçen, Kuntz'un Abdülkerim Bardakcı ile ilgili övücü sözleri üzerine, "Konyaspor'dan daha fazla oyuncu almanızı bekleriz." ifadelerini kullanırken Kuntz da "Takımları izlemeye başladıktan sonra bazı Anadolu kulüplerinin çok iyi bir felsefeyle hareket ettiğini ve iyi yolda olduklarını gördüm. Konyaspor da bu kulüplerin başında geliyor. Sizi tebrik ediyorum." dedi.
Milliler hazırlıklarını yarın 18.30'da maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapacağı idmanla sürdürecek.
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