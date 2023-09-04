A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, 24 kişilik aday kadrodan 16 futbolcu yer aldı.

Stefan Kuntz, antrenman öncesinde Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile kısa süre sohbet etti.

Kuntz, idman başladıktan sonra da saha kenarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile görüştü.