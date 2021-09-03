Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.
A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.
2021'DEKİ 11. MAÇ
Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.
TÜRKİYE 597. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 253'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 792 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 596 karşılaşmanın 513'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 596 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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