A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'ya gitti

A Milli Takım kafilesi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden İstanbul Havalimanı'nın Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada işlemleri tamamlanan A Milli Takım kafilesi, pasaport kontrollerinin ardından Malaga'ya uçtu.

Kafile daha sonra kara yoluyla Cadiz'de konaklayacağı otele geçecek.