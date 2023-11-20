A Milli Futbol Takımı, Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı
Galler ile EURO 2024 elemelerindeki son maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, müsabakanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son hafta maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.
Stattaki yürüyüş sırasında teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.
Statta yapılan yürüyüşün ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otele geçti.