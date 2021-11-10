Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın teknik heyet ve oyuncuları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen anma töreninde saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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