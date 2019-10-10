Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takım, Arnavutluk maçı öncesinde tam kadro olarak çalışmasını yaptı.

Şenol Güneş'in, futbolcularına yaptığı konuşma ile başlayan idman, ısınma ve koşu ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan ve Mustafa Çağlar da tribünden takip etti.

Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, kampa girdi.