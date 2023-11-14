A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk bölümleri basına açık antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. 14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başlarken, 15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı. İki grup da antrenmana koşu, ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. A Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.