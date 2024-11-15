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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, 636. maçına çıkacak! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, 636. maçına çıkacak!

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 636'ncı müsabakaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:37
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Kayseri'de Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 636'ncı müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 101 yıllık tarihinde 350'si resmi, 285'i özel toplam 635 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 272'si deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 635 karşılaşmanın 551'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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        HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

        Milliler, 635 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

        Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 18. MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 18'inci sınavını Galler karşısında verecek.

        Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

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        İtalyan teknik adam yönetiminde 12'si resmi, 5'i özel 17 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.

        Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

        Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

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        Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'ya 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı. Milliler, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

        Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalırken, ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milli takım, gruptaki 3. karşılaşmasında Samsun'da Karadağ'ı 1-0, 4. maçında da İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendi.

        Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıkılan maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

        Tarih Maç Organizasyon Sonuç
        12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
        15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
        18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
        21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
        22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
        26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
        04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
        10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
        18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
        22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
        26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
        02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
        06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
        06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
        09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
        11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
        14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
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