A Milli Futbol Takımı, 17 yıl sonra Kocaeli’de maç yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Bu maçla birlikte A Milliler, 2008 yılından sonra 2. kez Kocaeli şehrinde maça çıktı. Tribünler, ay-yıldızlıların bu önemli müsabakasına yoğun gösterirken, karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla destek verdi.

A Milliler ayrıca 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu’nda da ilk kez maça çıktı.