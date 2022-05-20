CEV Avrupa Altın Ligi'nin son iki organizasyonda namağlup şampiyon olan milli takım, A Grubu'nda Slovakya ve Portekiz ile karşılaşacak. Grupta ilk sırayı alan takımların Dörtlü Final'e katılmaya hak kazanacağı turnuvada milliler, rakipleriyle Türkiye'deki maçlarını Elazığ ve Trabzon'da yapacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Arslan Ekşi ve Efe Bayram, organizasyon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli takım kaptanı Arslan Ekşi, grupta Slovakya ve Portekiz ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu turnuvada son iki sezonun şampiyonuyuz. Kupayı üçüncü kez kazanarak tarihe geçmek istiyoruz." dedi.
Öncelikle Dörtlü Final'e katılmayı amaçladıklarını söyleyen Arslan, "Oradan da Challenger Kupası'na katılmak istiyoruz. İlk ana hedefimiz, Challenger Kupası'na katılmak. Biliyorsunuz daha sonra İtalya'da Dünya Şampiyonası var." diye konuştu.
Milli takımın 1998'den sonra ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacağına dikkati çeken Arslan, "Çok heyecanlıyız. Takım olarak iki seneden beri bunu bekliyoruz. Çok enerjik, çok genç, çok dinamik ve motivasyonu yüksek bir ekibimiz var. Dünya Şampiyonası'nda ilk başta gruptan çıkmak, sonra mucizeyi kovalamak istiyoruz. İnşallah bunu başarıp olimpiyat elemelerine katılırız." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Erkek voleybolunda son iki senedir zaten bir kıpırdanma var. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na ben sakatlığımdan dolayı gidememiştim ama arkadaşlarım çok güzel bir performans sergiledi. Sırbistan maçında şanssızlık yaşandı. Öndeydik, belki ilk dörde kalabilirdik. Bir şeyleri orada gösterdik. Şimdi de hedefimiz Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda İtalya gibi dünya devi ile İtalya'da, kendi sahalarında oynayacağız. Bizler, özellikle gençler için çok büyük bir şans. O yüzden önümüzdeki yıllarda 3-4 sene içerisinde, belki daha erken bu takımın neler yapabileceğini herkes görecek."
EFE BAYRAM: ALTIN LİGİ TEST OLARAK GÖREBİLİRİZ
Milli voleybolcu Efe Bayram, çok yoğun bir kulüp sezonunu geride bıraktıklarını belirterek, "Şimdi de önümüzde çok yoğun bir milli takım sezonu var ama hepimiz çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çünkü en sevdiğimiz yerdeyiz, milli takımdayız." ifadelerini kullandı.
Önlerinde ilk olarak Avrupa Altın Ligi'nin bulunduğunu dile getiren Efe, şöyle devam etti:
"Önümüzde en yakın turnuva olarak Avrupa Altın Ligi var. Son iki sezonda olduğu gibi tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Bu sene de kupayı müzemize, ülkemize getirmek istiyoruz. Çok uzun bir çalışma periyodumuz olmadı. Çok yoğun bir kulüp sezonu vardı ama daha sonrasında geldik, bir hafta, 10 gündür hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk maçımızı Elazığ'da Slovakya ile oynayacağız. Turnuvanın çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü herkes çok heyecanlı, mutlu, istekli. Önümüzde çok güzel bir yaz sezonu var. Voleybolseverleri, Türkiye'de oynadığımız maçlara, bizleri desteklemeye bekliyoruz."
Efe, milli takımın uzun bir aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na katılacağına işaret ederek, "Bunun çok büyük bir heyecanı var üzerimizde. Güzel, çıkabileceğimizi düşündüğüm bir grup. İtalya'da oynayacağız, çok heyecanlıyız." dedi.
Altın Ligi'nden sonra da yoğun maç programının devam edeceğini belirten Efe, "Çünkü Avrupa Altın Ligi'nden sonra çeşitli turnuvalar oynayacağız. Kendi adıma 22 yaş altı milli takımına katılacağım. Avrupa Şampiyonası eleme maçları, Challenger Kupası olacak ama sonunda asıl hedefimiz olan Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Hepimiz bunun için çok heyecanlı ve istekliyiz. Avrupa Altın Ligi ve Avrupa elemesini, Dünya Şampiyonası için önden test olarak da görebiliriz." diye konuştu.
Gelecek sezon kariyerini İtalya'da sürdüreceğini ifade eden Efe Bayram, duygularını "Kariyerimde ilk defa Türkiye'nin dışında oynayacağım. İtalya'da oynayacağım. Bu benim için büyük bir gurur, çok ayrı bir heyecan." şeklinde dile getirdi.
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