        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak!

        Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nda yarın Kanada ile grup liderliği için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:16
        Filenin Efeleri liderlik için Kanada karşısında!
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda yarın Kanada ile grup liderliği için mücadele edecek.

        Başkent Manila'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, yarın TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.

        Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0, ikinci müsabakasında ise Libya'yı 3-1 yenen milli takım, 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

        Türkiye gibi Libya'yı 3-1, Japonya'yı da 3-0 yenen ve grupta 2'de 2 yapan diğer takım olan Kanada ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

