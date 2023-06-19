Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Final'de Çekya ile eşleşti

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki rakibi Çekya oldu. Filenin Efeleri, Çekya'yı elemesi halinde finalde Hırvatistan-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Giriş: 19.06.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Final'de Çekya ile eşleşti
AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalindeki rakibi Çekya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Efeleri", Dörtlü Final müsabakalarını 24-25 Haziran Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.

Milli takım; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı Dörtlü Final'de, finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cuma İş Çıkışı'nda Sufle ile eğlence
Cuma İş Çıkışı'nda Sufle ile eğlence
Cevdet Yılmaz KKTC'de
Cevdet Yılmaz KKTC'de
Bitlis'te inşaatta toprak kaydı: 2 yaralı
Bitlis'te inşaatta toprak kaydı: 2 yaralı
Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara kontenjan
Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara kontenjan

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.