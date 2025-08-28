Habertürk
        Haberler Spor Basketbol A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Çekya ile karşılaşacak! - Basketbol Haberleri

        A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Çekya ile karşılaşacak!

        2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Letonya'yı yenerek ilk maçından galibiyetle ayrılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:39
        12 Dev Adam, Çekya karşısında!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

        Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

        Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.

        A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.

