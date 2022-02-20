Başantrenör Orhun Ene yönetiminde toplanacak milliler, karşılaşmanın hazırlıklarına da başlayacak.
Elemelerdeki üçüncü maçında 25 Şubat Cuma günü Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak milliler, dördüncü karşılaşma için rakibini 28 Şubat Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.
İlk pencere maçlarında Belarus'a deplasmanda 84-70 mağlup olan milli takım, evinde ise Büyük Britanya’yı 84-67’lik skorla yenmişti.
FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.
A Milli Takım grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
Millilerin aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (Barcelona).
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