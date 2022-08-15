Müsabakaya Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Ay-yıldızlı ekip, Polonya karşısında ilk yarıyı 47-36 önde kapattı. Türkiye'de Cedi Osman 18, Yiğitcan Saybir 14 ve Şehmus Hazer 13 sayıyla oynadı. Polonya´da ise Aleksander Balcerowski 12 sayı kaydetti.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanan Polonya karşılaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.