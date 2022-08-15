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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı farklı geçti

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri´nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası´na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Polonya´yı 94-78'lik skorla yendi

15.08.2022 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı farklı geçti
DHA

Müsabakaya Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Ay-yıldızlı ekip, Polonya karşısında ilk yarıyı 47-36 önde kapattı. Türkiye'de Cedi Osman 18, Yiğitcan Saybir 14 ve Şehmus Hazer 13 sayıyla oynadı. Polonya´da ise Aleksander Balcerowski 12 sayı kaydetti.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanan Polonya karşılaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

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